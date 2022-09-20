Начать можно в любой момент: В мэрии рассказали о старте отопительного сезона в Калининграде

Начать отопительный сезон в Калининграде можно в любой момент. Власти отслеживают прогноз погоды. Об этом сказал зампредседателя комитета городского хозяйства мэрии Юрий Кондратьев.

– Начать отопительный сезон можно в любой момент, когда по ощущениям возникает такая необходимость. Установлена только крайняя точка, когда гарантированно и обязательно должен начаться отопительный сезон. Это когда 5 дней подряд среднесуточная температура составляет меньше 8 градусов. Тогда не может быть отложен старт отопительного сезона. А сейчас температура и 12, и 14 градусов. Мониторим ситуацию и общественное мнение, - сказал Юрий Кондратьев.

По его словам, все теплоисточники в городе к старту отопительного сезона готовы.

Чиновник также отметил, что этап подготовки к отопительному сезону в Калининграде еще официально не завершен.

- Ростехнадзор проверяет и потребителей, и поставщиков тепловой энергии. Все идет не хуже и не лучше [обычного], а стандартно. Очень сложных моментов, которые вызывали бы опасения, нет, - сказал Юрий Кондратьев.