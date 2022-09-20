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Общество20 сентября 2022 12:19

Дело об убийстве 16-летнего подростка в Краснознаменске направлено в суд

Виктор Сергеев
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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Краснознаменска, обвиняемого в убийстве 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, 8 октября 2021 года в поселке Добровольске между обвиняемым и его 16-летним дальним родственником произошла ссора. Пьяный мужчина избил подростка, а затем нанес ему не менее 24 ударов ножом. От полученных травм несовершеннолетний скончался.

Уголовное дело направлено в Краснознаменский районный суд для рассмотрения по существу.