Дело об убийстве 16-летнего подростка в Краснознаменске направлено в суд

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Краснознаменска, обвиняемого в убийстве 16-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, 8 октября 2021 года в поселке Добровольске между обвиняемым и его 16-летним дальним родственником произошла ссора. Пьяный мужчина избил подростка, а затем нанес ему не менее 24 ударов ножом. От полученных травм несовершеннолетний скончался.

Уголовное дело направлено в Краснознаменский районный суд для рассмотрения по существу.