В музеи Калининграда пустят бесплатно при бронировании онлайн

Министерство по культуре и туризму Калининградской области объявило о старте нового проекта. Как рассказал руководитель министерства Андрей Ермак, в музеи с 21 сентября можно будет попасть бесплатно. Правда, на определенных условиях.

«Каждую третью среду будет доступно 170 билетов, забронированных онлайн на официальных сайтах государственных областных музеев, с правом осмотра основных экспозиций. За один день эти самые расторопные счастливчики смогут бесплатно посетить один или несколько музеев, участвующих в проекте», - написал Андрей Ермак в соцсетях.

В проекте участвуют:

- Калининградский областной музей изобразительных искусств. Получить сейчас можно 30 билетов и 10 билетов.

- Дом-музей Германа Брахерта. Получить можно 20 билетов.

- Калининградский областной историко-художественный музей. Получить можно 50 билетов

- Калининградский областной музей янтаря. Получить можно 50 билетов.

Как отметили в минкульте, акция будет действовать в течение года.

Билеты можно будет забронировать по вторникам в рабочее время музеев, накануне третьей среды месяца. Для этого нужно зайти на сайт музея, найти раздел «Купить билет» и кликнуть на название акции.

Проект «Музей! Безвозмездно – то есть даром!» рассчитан на жителей и гостей Калининградской области.