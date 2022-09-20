В колонии № 13 в поселке Славяновка отменили длительные свидания

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В исправительной колонии № 13 в поселке Славяновка Багратионовского района с 20 сентября отменены длительные свидания. Решение об этом принято в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба УФСИН.

«Просим родственников осужденных с пониманием отнестись к действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Калининградской области», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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