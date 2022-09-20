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Общество20 сентября 2022 14:03

В Калининграде гендиректор и маркетолог присвоили 10 млн рублей

Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы
Виктор Сергеев

В Калининграде гендиректор и менеджер по маркетингу крупного предприятия признаны виновными в присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Злоумышленники разработали схему хищения денег путем оплаты за фактически не выполненные работы по фиктивным договорам. Для этого маркетолог зарегистрировала свою пожилую мать в качестве индивидуального предпринимателя, и в течение двух лет на ее счет перевели свыше 10 млн рублей.

Суд назначил гендиректору организации наказание в виде 4 лет лишения свободы, менеджеру по маркетингу – в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал в пользу организации причиненный ущерб.