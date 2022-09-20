В Гурьевске рабочий торговал крадеными стройматериалами

В Гурьевском районе полиция раскрыла кражу стройматериалов с территории строящихся домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В одном случае собственник недосчитался 18 стропил, другой заявитель сообщил о пропаже 70 газосиликатных блоков, еще один заявил о хищении строительной тележки и деревянных досок.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражи совершал 35-летний рабочий. В течение двух месяцев он продавал стройматериалы покупателям, которых находил в интернете.

На ранее судимого мужчину завели уголовное дело.