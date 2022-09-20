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Спорт20 сентября 2022 15:48

Калининградский серфингист выиграл две медали чемпионата России

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: vk.com

На Камчатке прошел чемпионат России по серфингу в двух дисциплинах, за медали боролись 34 спортсмена. Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, мастер спорта России по серфингу из Калининградской области Евгений Исаков завоевал на соревнованиях золото и бронзу.

«Калининградский серфингист в шестой раз за карьеру стал лучшим в стране по дисциплине «длинная доска» и занял третью строчку протокола в дисциплине «короткая доска», - отметили в минспорта.

Соревнования были организованы в Авачинской бухте Тихого океана, неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Из-за температуры воды в 7-9 градусов участники выступали в гидрокостюмах.