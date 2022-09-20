В Зеленоградске ищут парня, который изрисовал дверь туалета

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске камеры видеонаблюдения зафиксировали очередного нарушителя. Власти уже назвали его «злоумышленником, оставившим вандальные надписи в районе Западного пляжа».

«На днях неизвестные изрисовали дверь общественного туалета и конструкции летней площадки в районе кафе «Гнездо» на западной окраине Зеленоградска. По факту вандализма проводится проверка», - говорится в сообщении администрации Зеленоградска.

Камеры зафиксировали, как молодой человек в черном спортивном костюме с натянутым на голову капюшоном рисует надписи на стене летней площадки кафе.

В администрации объявили вознаграждение за информацию о человеке с фотографии.

Информацию просят сообщать по телефону 8 (40150) 3-25-95 или по адресу: Зеленоградск, ул. Крымская, 5а.