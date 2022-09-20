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Спорт20 сентября 2022 16:16

Спортсмены из Калининграда победили в массовом заплыве на озере в Янтарном

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Предоставлено организаторами

В международном заплыве на открытой воде Синявинского озера в Янтарном, который прошел 18 сентября, поучаствовали 180 пловцов.

Как рассказали организаторы X-Waters Kaliningrad 2022, чемпионами на дистанции 1 км стали калининградец Александр Кудюков и Наталья Александрова из Санкт-Петербурга. На дистанции 3 км победителями стали Владимир Гусев из Москвы и Оксана Картшевская из Калининграда. Победу на дистанции 5 км одержали москвичи Василий Палаткин и Мария Сергеева-Светицкая.

Вечером 18 сентября также состоялась финальная часть проекта «Обними Россию». Спортсмены утром этого дня проплыли 4700 м во Владивостоке и, совершив перелет, вечером проплыли 2600 м в Янтарном. Здесь участвовали пловцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Калининграда и Иркутска.