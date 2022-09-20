В колледжах Калининградской области открылись новые мастерские

Четыре мастерские в Гусевском политехническом техникуме и колледже агротехнологий и природообустройства созданы в рамках национального проекта «Образование». К десяти ранее открытым мастерским добавились кабинеты по IT-решениям для бизнеса на платформе 1С и электронике. Уже в следующем году студенты здесь смогут сдать демонстрационные экзамены по изучаемым направлениям.

Для организации более чем 30 учебных мест было закуплено 66 единиц оборудования, в том числе сварочные и паяльные комплекты.

Профессиональные мастерские специальностей «агрономия» и «эксплуатация сельскохозяйственных машин» были созданы еще в одном учреждении Гусева – колледже агротехнологий и природообустройства.

На сегодняшний день по специальностям обучается около 300 студентов. В лаборатории агрономии студенты учатся выполнять оценку качества зерна, определять агрохимические свойства почвы, а также прививку плодовых растений и их вегетативное размножение. Уже в ноябре студенты пройдут демонстрационный экзамен в стенах своего колледжа без необходимости выезжать на специальные площадки.