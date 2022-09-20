Калининградский ветеран отметил 100-летний юбилей

Зия Салихович награжден орденами Великой Отечественной войны. Фото: Правительство Калининградской области

Во вторник, 20 сентября, 100-летний юбилей отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны Зия Салихов. Как сообщает в соцсетях правительство области, он ушел на фронт из родного башкирского села в 18 лет. Защищал Москву, освобождал Вязьму, Смоленск, Белоруссию, дошел до Восточной Пруссии, где в составе 11-й гвардейской армии штурмовал Тильзит, Инстербург. Дважды был тяжело ранен. Победу Зия встретил в Пиллау.

Фронтовик награжден орденами Великой Отечественной войны I степени, Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией».

После демобилизации Зия Салихович остался в Черняховске, охранял военнопленных в лагере. После работы и по выходным расчищал улицы, сажал деревья. Почти 40 лет трудился в городском «Водоканале».