Перевозки песка и гравия на Калининградской железной дороге выросли в полтора раза

На Калининградской железной дороге увеличились объемы перевозок песка и гравия из карьера, расположенного в Краснолесье (Нестеровский район). Как сообщает пресс-служба КЖД, за 8 месяцев 2022 года по заявкам строительных компаний было доставлено 81,6 тыс. тонн инертных материалов - в полтора раза (+54%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На перегоне Нестеров – Краснолесье планируется отремонтировать 37 км пути, что позволит увеличить разрешенную скорость движения грузовых поездов более чем в три раза - до 80 км/ч.