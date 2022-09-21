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Общество21 сентября 2022 6:44

Перевозки песка и гравия на Калининградской железной дороге выросли в полтора раза

С начала года объемы достигли 81,6 тыс. тонн
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ

На Калининградской железной дороге увеличились объемы перевозок песка и гравия из карьера, расположенного в Краснолесье (Нестеровский район). Как сообщает пресс-служба КЖД, за 8 месяцев 2022 года по заявкам строительных компаний было доставлено 81,6 тыс. тонн инертных материалов - в полтора раза (+54%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На перегоне Нестеров – Краснолесье планируется отремонтировать 37 км пути, что позволит увеличить разрешенную скорость движения грузовых поездов более чем в три раза - до 80 км/ч.