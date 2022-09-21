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Общество21 сентября 2022 8:18

В Славском районе бык убил 54-летнего мужчину

Проводится проверка
Виктор Сергеев

В Славском районе следователи выясняют обстоятельства гибели жителя поселка Охотное. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Тело 54-летнего мужчины было обнаружено в поле. На теле погибшего обнаружены переломы ребер и рана в области головы.

По предварительным данным, мужчина вечером пришел на поле забирать корову, в это время на него напал бык, который пасся неподалеку. От полученных травм он умер на месте происшествия.

По данному факту организована доследственная проверка. Для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.