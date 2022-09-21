В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 21 сентября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 21 сентября, в течение дня отключено электричество на 15 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 09.00 до 12.00 электроснабжение отключено на ул. Аллея Смелых 157-187,186-188, Двинская 3-65,4-60, Окская 1-59,2-38, пер. Окский 1,2, Щаденко 3-9.

С 13.00 до 16.00 на ул. Аллея смелых 109, 138 (Роддом №3), Муромская 3,2-2а, Клинская 9а,6-16, Батальная 117, 126, Судостроительная 129-173а, 126-144.

С 18.00 до 19.00: Каштановая аллея 75-81, 68-88, Чернышевского 67-75,58-70а.

С 09:00 до 16:00: Гавриленко 11-31,16-18, Хрисанфова 1-13,2-18, Габайдулина 19-31,32-56.

Холодное водоснабжение отключено с 10.00 до 15.00 на ул. Сергеева 2, Мореходная 3.

С 10.00 до 16.00 – на ул. Советский пр-кт 187-201,222-238, Ломоносова 93а,88 Гурьева 43а, 16а – 22, пр-т Победы 82, Красносельская 14.

С 09.00 до 14.00 горячее водоснабжение отсутствует на ул. Гайдара 43 (д/с №109).