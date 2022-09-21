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Общество21 сентября 2022 8:47

В Калининграде мошенница сняла с девушки «порчу» и две золотые цепочки

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев

В Калининграде полицейские задержали мошенницу, которая похитила драгоценности у прохожей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На площади Калинина к 22-летней девушке подошла неизвестная и предложила «погадать». В ходе завязавшегося разговора злоумышленница сообщила девушке, что на неё якобы наложена порча. Чтобы «снять порчу», нужно было отдать «целительнице» ценные вещи. Незнакомка забрала две золотые цепочки и скрылась, ущерб составил 97 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастна 47-летняя жительница Калининграда, неоднократно судимая за незаконный оборот наркотиков и грабёж.

На нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество».