В Калининграде собрали 45 тысяч рублей для больного 4-летнего мальчика

В Калининграде завершен сбор средств в помощь 4-летнему Мартину Бельгеру. Как сообщает благотворительный фонд «Берег надежды», калининградцы общими усилиями собрали для мальчика 45 тысяч рублей.

Мартин родился с кистой в головном мозге, и почти сразу после рождения ему было имплантирован устройство, которое позволяет сбрасывать лишнюю жидкость из мозга.

Шунт никак не хотел приживаться, за первые два года жизни Мартин перенес 15 операций и провел в больнице в общей сложности больше полугода.

«Не так давно медики выяснили, что шунт в его голове стал работать неправильно. Мартину потребовалась срочная поездка в НИИ им. Вельтищева. Мы собирали деньги на дорогу до места лечения и обратно для папы и ребенка, проживание, платные дополнительные исследования», - рассказали в фонде.