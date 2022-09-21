100% российское: «Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения

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«Ростелеком» первым из федеральных операторов получил официальное подтверждение российского происхождения ключевых цифровых платформ для оказания услуг населению. Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. Ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 году включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Все три платформы с нуля созданы командами внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком».Программное обеспечение, дата-центры и другая цифровая инфраструктура для оказания услуг расположены в России, управляются только самой компанией и на их работу не могут повлиять зарубежные вендоры.

«Успехи наших платформ на рынке говорят о том, что компания способна самостоятельно делать крутые и востребованные клиентами цифровые сервисы. Включение Wink, “Умного дома” и “Ключа” в реестр отечественного ПО свидетельствует о том, что ОТТ-платформы “Ростелекома” используют исключительно российские ИТ-разработки и могут управляться только нашей компанией. Это дает потребителям уверенность, что привычные сервисы будут работать вне зависимости от внешних факторов. Наши платформы делают жизнь людей комфортнее и безопаснее, что уже оценили миллионы наших клиентов по всей стране», — отметила вице-президент по цифровым продуктам массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

«“Ростелеком” подтвердил статус самого крупного ИТ-разработчика среди отечественных операторов связи — ни у кого больше нет одновременно такого количества. И мы нацелены и дальше выполнять стратегическую задачу — создавать конкурентоспособное отечественное ПО, выступая драйвером цифрового развития отрасли», — подчеркнул старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

Мультимедийная платформа Wink объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и дает возможность смотреть контент на любом устройстве. В Wink представлено более 300 телеканалов, свыше 60 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, концертов, документального и развивающего видеоконтента, 8 радиостанций.

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«Умный дом» от «Ростелекома» — это интегрированный цифровой сервис, который включает облачное видеонаблюдение, датчики безопасности и устройства для дистанционного управления домашним хозяйством. Именно «Ростелеком» сделал домашнее облачное видеонаблюдение по-настоящему массовым сервисом.

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«Ростелеком. Ключ» объединяет на одной платформе комплекс цифровых решений для обеспечения безопасности и управления многоквартирными домами в интересах застройщиков, управляющих компаний и владельцев жилья. Среди самых популярных продуктов «Ключа» — умный видеодомофон и видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории. Можно настроить, чтобы вызов с видеодомофона поступал на смартфоны членов семьи.

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