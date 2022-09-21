Более 100 беременных калининградок получили путевки в оздоровительный центр «Мечта»

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В Калининградской области стартовала последняя в этом году оздоровительная смена для будущих мам. Более ста беременных женщин получили путевки в социально-оздоровительный центр «Мечта». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Женщины смогли не просто отдохнуть на берегу Балтийского моря, но и пройти оздоровительные процедуры, получить консультации специалистов, подготовиться к долгожданной беременности. В этом основная цель меры соцподдержки, которая предоставляется в регионе уже четыре года. Всего в нынешнем году путевки получили 116 будущих мам, многие из них проживали в центре «Мечта» со своими детьми», – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер, подчеркнув, что в следующем году работа в этом направлении будет продолжена.

Продолжительность оздоровительного курса составляет 12 дней. Проживающим предоставляются лечебно-оздоровительные процедуры, пятиразовое питание, в учреждении работает школа «Мягкие роды». Консультации оказывают гинеколог, психолог и специалист по грудному вскармливанию.