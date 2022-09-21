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Звезды21 сентября 2022 10:23

Калининградцев приглашают на бесплатную выставку, посвященную усадьбе Грюнхофф

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Одна из работ с выставки.

Одна из работ с выставки.

Фото: Александр МАТВЕЕВ

Открытие выставки «Грюнхофф: образ места», которая посвящена старинной усадьбе в Зеленоградском районе, состоится в Доме китобоя в пятницу, 23 сентября.

Как рассказали организаторы, в поселке Рощино под Зеленоградском восстанавливают усадьбу Грюнхофф. В 2022 году в творческом объединении «Воля» решили рассказать о восприятии Грюнхоффа и показать, из чего складывается образ места, история которого началась еще во времена Тевтонского ордена.

«На выставке можно посмотреть на дом со спутника, прогуляться по окрестностям вместе с дневником одного из прежних владельцев графа фон Бюлова, узнать о реставрации территории и роли дизайна», - рассказали организаторы.

Авторами выставки выступают Александр Матвеев, Василий Дриго, Анастасия Шумакова, участники творческого объединения «Воля».

Начало церемонии открытия 23 сентября в 19.00. Выставка будет работать до 23 октября.

Вход свободный.