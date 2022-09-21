Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области было выявлено 395 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 243 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 4,
Багратионовский городской округ - 17,
Озерский городской округ – 5,
Балтийский городской округ – 8,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 10,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 30,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 11,
Светловский городской округ – 4,
Зеленоградский городской округ – 19,
Светлогорский городской округ – 6,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 3,
Мамоновский городской округ – 4,
Черняховский городской округ – 13,
Неманский городской округ – 1,
Янтарный городской округ – 1.