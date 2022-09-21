Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было выявлено 395 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 243 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 4,

Багратионовский городской округ - 17,

Озерский городской округ – 5,

Балтийский городской округ – 8,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 10,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 30,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 11,

Светловский городской округ – 4,

Зеленоградский городской округ – 19,

Светлогорский городской округ – 6,

Краснознаменский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ - 3,

Мамоновский городской округ – 4,

Черняховский городской округ – 13,

Неманский городской округ – 1,

Янтарный городской округ – 1.