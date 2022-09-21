Алиханов срочно возвращается из отпуска, чтобы возглавить комиссию по мобилизации

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Антон Алиханов решил прервать отпуск, в который отправился практически сразу после инаугурации. Сообщалось, что глава региона будет отдыхать около двух недель, но сегодня стало известно, что губернатор в срочном порядке вернется к работе и возглавит комиссию по мобилизации.

- Антон Алиханов в связи с текущей ситуацией возвращается из отпуска, - сообщил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

Призывная комиссия, которую возглавляет губернатор, будет координировать деятельность по частичной мобилизации.

- Отбор граждан для мобилизации, рассылка повесток, информирование, организация медицинского осмотра мобилизованных выполняется военным комиссариатом региона, - уточнил Лысков.