Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 сентября 2022 12:23

Алиханов срочно возвращается из отпуска, чтобы возглавить комиссию по мобилизации

Николай Литвинов
.

.

Фото: Александр Подгорчук

Антон Алиханов решил прервать отпуск, в который отправился практически сразу после инаугурации. Сообщалось, что глава региона будет отдыхать около двух недель, но сегодня стало известно, что губернатор в срочном порядке вернется к работе и возглавит комиссию по мобилизации.

- Антон Алиханов в связи с текущей ситуацией возвращается из отпуска, - сообщил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

Призывная комиссия, которую возглавляет губернатор, будет координировать деятельность по частичной мобилизации.

- Отбор граждан для мобилизации, рассылка повесток, информирование, организация медицинского осмотра мобилизованных выполняется военным комиссариатом региона, - уточнил Лысков.