Спортсменка из Калининграда выиграла международные соревнования по борьбе

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Международный турнир по спортивной борьбе в Минске собрал более 120 участниц не старше 17 лет. На соревнованиях отличилась калининградка Екатерина Радышева из школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам имени братьев Белоглазовых. Она первенствовала в весовой категории до 57 кг.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, Екатерина провела пять поединков, выиграв три за явным преимуществом. В финале встретилась с соотечественницей из Санкт-Петербурга Глафирой Степановой и одолела ее. Теперь спортсменка готовится к двум подряд престижным соревнованиям – ежегодному октябрьскому турниру на призы заслуженного мастера спорта России Анны Шамовой в Орехово-Зуево и ноябрьскому первенству России в Наро-Фоминске.

Екатерина – победительница первенств России и бронзовый призер прошлогоднего первенства Европы.