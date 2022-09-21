В Балтийске коммунальщики после каждого дождя откачивают огромную лужу, потому что не работает ливневка

. Фото: "Вестник Балтийска"

В Балтийске коммунальные службы ведут борьбу с огромной лужей у супермаркета «Виктория». Как написал в соцсетях в комментариях под постом официальный представитель Балтийского городского округа Иван Перов, сотрудники «Благоустройства» «откачивают лужу после каждого дождя, так как ливневая канализация там не работает».

«Собственник земельного участка – руководство «Виктории». Они знают о проблеме и работают над ее решением, уже получают технические условия, чтобы установить новый насос. После этого, надеемся, откачка воды больше не понадобится», - написал представитель администрации.

Представители местной газеты «Вестник Балтийска» подтвердили, что воду из лужи откачивают регулярно.

Ранее местная жительница пожаловалась на непрочищенную ливневку у «Виктории».

«Как дождь, так море разливается. Сколько же можно такое наблюдать. Это находится на центральной улице, и никому нет дела до этого», - написала местная жительница.