На ул. Октябрьской в Калининграде закроют угольную котельную

На улице Октябрьской в Калининграде закроют угольную котельную в историческом здании 1904 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В доме № 3 начались работы по технологическому присоединению к тепловой сети жилого дома. Уже демонтировано оборудование встроенной угольной котельной и дымовая труба. Начата прокладка 241 метра тепловой трассы с подключением дома к сетям РТС «Южная».

Подключение дома к централизованным тепловым сетям позволит избавить от угольных выбросов и улучшить экологию Рыбной деревни и острова Канта.

Работы по технологическому присоединению будут завершены до начала отопительного периода.