В Нестерове завели дело на фермера, который скрыл вспышку АЧС

В Нестеровском районе фермер стал фигурантом уголовного дела за нарушение ветеринарных требований. Это привело к вспышке заболевания АЧС, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, фермер в поселке Дмитриевка Нестеровского района занимался разведением свиней. Он содержал животных вне закрытого помещения и не принимая профилактических мер, направленных на недопущение возникновения заболеваний у животных. В результате летом в его хозяйстве произошел массовый падеж синей от АЧС.

При этом, считают в СК, предприниматель не известил о случившемся госветслужбу, не запретил посещение фермы посторонними лицами и захоронил не менее 66 погибших животных на земельном участке в границах фермерского хозяйства.