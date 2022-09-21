В Роспотребнадзоре рассказали о недостаточных темпах вакцинации от гриппа в Калининградской области

В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области рассказали о недостаточном темпе вакцинации от гриппа в городе и ряде муниципалитетов. Как сообщает пресс-служба управления, прививку от гриппа получили 132 444 человека.

При этом недостаточные темпы вакцинации:

- сотрудников сферы образования (в Калининграде, в Багратионовском, Гусевском, Советском, Гвардейском, Краснознаменском районах);

- сотрудников транспорта в Калининграде;

- детского населения в Светловском городском округе.

О том, кто может привиться бесплатно, – здесь.