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Общество21 сентября 2022 15:25

В Роспотребнадзоре рассказали о недостаточных темпах вакцинации от гриппа в Калининградской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области рассказали о недостаточном темпе вакцинации от гриппа в городе и ряде муниципалитетов. Как сообщает пресс-служба управления, прививку от гриппа получили 132 444 человека.

При этом недостаточные темпы вакцинации:

- сотрудников сферы образования (в Калининграде, в Багратионовском, Гусевском, Советском, Гвардейском, Краснознаменском районах);

- сотрудников транспорта в Калининграде;

- детского населения в Светловском городском округе.

О том, кто может привиться бесплатно, – здесь.