В Калининграде сквер назвали «Счастливая семья»

В сквере "Счастливая семья" появится скульптура "Счастливая семья". Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде сквер, расположенный в Ленинградском районе, решено назвать «Счастливая семья». Об этом в среду, 21 сентября, сообщает пресс-служба горсовета депутатов Калининграда.

Ранее стало известно, и это подтвердили в пресс-службе Калининградской епархии, что в сквере на улице Сергеева установят скульптурную композицию «Счастливая семья». И площадка для установки композиции уже готова.

- Будет изображена традиционная семья: папа, мама и дети. Сейчас на согласовании находится проект скульптуры. В ближайшее время проект будет представлен совету по культуре. Скульптура может быть установлена уже в этом году, - рассказали в епархии

Отмечается, что деньги на изготовление и монтаж будут выделены из собственных средств Калининградской епархии и благотворителей.