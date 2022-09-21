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Общество21 сентября 2022 16:11

Беженцы из ДНР и ЛНР, проживающие в Калининградской области, могут проголосовать на референдумах

В региональном избиркоме заверили, что окажут полное содействие волеизъявлению граждан
Вера Гринвич
Донбасс готовится к референдуму. Калининград не остается в стороне.

Донбасс готовится к референдуму. Калининград не остается в стороне.

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые временно проживают на территории Калининградской области, могут проголосовать на референдумах по вопросу вхождения указанных территорий в состав РФ. Об этом сообщает телеграм-канал Избирательной комиссии Калининградской области.

- Региональный избирком имеет опыт оказания содействия избирательным комиссиям в организации голосования гражданам других государств и территорий, которые временно проживают в Калининградской области. Например, выборы президента Республики Узбекистан в 2021 году. Избирательным комиссиям, проводящим референдумы, нами также будет оказано полное содействие в организации голосования, - подчеркнула глава регионального избиркома Инесса Винярская.

Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут в период с 23 по 27 сентября 2022 года.