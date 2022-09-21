В Калининграде дело об убийстве бывшего одноклассника передано в суд

20-летний житель Калининграда предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

- По версии следствия, ночью 10 июля в поселке Прибрежном Калининграда обвиняемый, пребывая в состоянии наркотического опьянения, нанес смертельный удар ножом в грудь бывшему однокласснику, - прокомментировали обстоятельства совершения преступления в СК.

Отмечается, что вину калининградец признал.

- В соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, может быть признано судом обстоятельством, отягчающим наказание, - особенно подчеркнул руководитель следственного отдела по Московскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области Юрий Киселев.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.