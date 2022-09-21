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Общество21 сентября 2022 16:44

В Калининграде полиция разыскивает похитителя денег с утерянной карты

Судя по фотографии, нечестно себя повел человек в возрасте
Вера Гринвич
Полиция предполагает, что именно этот человек за три дня снял с чужой карты 24 тысячи рублей.

Полиция предполагает, что именно этот человек за три дня снял с чужой карты 24 тысячи рублей.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Калининграда устанавливает личность мужчины, который в период с 23 по 26 июня 2022 года похитил с ранее утраченной банковской карты свыше 24 000 рублей.

По данным полиции, мужчина пользовался картой при покупке самых разных товаров.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, ведется следствие. Если вы узнали данного гражданина, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (4012) 552-402, 8-999-255-32-34. Конфиденциальность гарантируется! – обращаются к калининградцам в пресс-службе регионального УМВД.