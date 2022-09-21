В Балтийске спасатели проведут учения с использованием задымления

Спасатели учатся с применением дыма. Фото: СОЦСЕТИ

В четверг, 22 сентября, с 16 до 17 часов силами МЧС РФ по Калининградской области в акватории Калининградского морского канала будут проводиться учения с применением задымления.

- Возможно временное снижение видимости на дорогах, ухудшение газового состава воздуха в районе улиц Головко, Кронштадтской, Красной Армии и Морского бульвара. Угроза здоровью населения средства аэрозольного задымления не представляют, дополнительных средств защиты не требуют, - отмечают в администрации Балтийского городского округа.

По всем имеющимся вопросам можно обращаться в дежурную службу ЕДДС Балтийского городского округа:

- (8-401-45) 3-06-66,

- (8-401-45) 3-28-42,

- 8-950-671-12-89.