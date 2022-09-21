В Калининграде стартовали бесплатные курсы актерского мастерства

Руководитель курса - Татьяна Слещенкова (в центре). Фото: СОЦСЕТИ

В среду, 21 сентября, в библиотеке имени Чехова в Калининграде стартовал осенний сезон занятий по актерскому мастерству. Проводит курс руководитель театра «Дель», режиссер, актриса, педагог, член Союза театральных деятелей РФ Татьяна Слещенкова.

В библиотеке рассказали, что в программе сценическая речь, сценическое движение, развитие внимания и воображения, дикционный тренинг, работа с текстом и многое другое.

Занятия – бесплатные, проходят по средам с 18.00 до 20.00. Всем участникам обязательно иметь удобную одежду и сменную обувь.

Возраст участников - от 14 лет.

Запись желающих все еще ведется по телефону 53-69-26.