Под Полесском хозяину земельного участка повторно указали на необходимость ликвидировать опасную свалку

В Калининградской области собственником не ликвидирована свалка на земельном участке сельскохозяйственного назначения, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

- В марте 2022 года сотрудники прокуратуры Полесского района и управления Россельхознадзора по Калининградской области провели проверку по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения на участке, расположенном вблизи поселка Головкино Полесского района, рядом с Куршским заливом. Было установлено, что на участке складированы отходы разного класса опасности (ТБО, строительный мусор, стекло), имеются следы их сжигания, складированы древесные остатки. Еще часть участка зарастает сорной травой и кустарником. По результатам исследований отобранных в месте складирования отходов почвенных проб установлены превышения содержания бенз(а)пирена, свинца, цинка, мышьяка, - отметили в пресс-службе ведомства.

По итогам первой проверки собственник был привлечен к административной ответственности.

В сентябре 2022 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора повторно выехали на участок.

- Установлено, что мероприятия по ликвидации свалки не проведены. Земельный участок повсеместно зарастает многолетней сорной травянистой, древесно-кустарниковой растительностью, заболочен, - отметили в пресс-службе.

О мерах воздействия на собственника пока не сообщалось.