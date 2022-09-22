В Калининграде женщин в возрасте от 30 до 49 лет приглашают на бесплатное ВПЧ-тестирование

Для записи на ВПЧ-тестирование разработана специальная форма, для ее заполнения потребуется несколько минут. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области в рамках пилотного проекта скрининг на ВПЧ в этом году проводится женщинам 30-49 лет - 1973-1992 годов рождения, сообщает региональный минздрав.

По словам главного врача Центра специализированных видов медицинской помощи Калининградской области Татьяны Задоркиной, начиная с 2020 года такое исследование, направленное на раннее выявление рака шейки матки, в регионе прошли порядка 35 тысяч человек. В этом году благодаря проекту есть возможность обследовать еще 25 тысяч женщин.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения в скрининговых программах по ВПЧ участвуют женщины именно указанной возрастной категории – 30-49 лет. - Проект реализуется для женщин, у которых нет каких-либо жалоб, – пояснила Татьяна Задоркина. – Если пациенток что-то беспокоит, то это прямое показание для обращения к доктору, чтобы он поставил диагноз и назначил лечение. В данном проекте мы говорим об условно здоровых женщинах.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является очень опасным онкогенным вирусом, который приводит к раку шейки матки.

- Если его своевременно обнаружить у женщин указанной возрастной категории, есть возможность предотвратить дальнейшее развитие онкологии и вылечить пациентку, - подчеркнула Татьяна Задоркина.

Обследование проводится бесплатно. Записаться можно на сайте регионального минздрава или здесь.