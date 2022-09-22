В Калининграде при пожаре в мастерской на улице Кирпичной пострадал человек

В пресс-службе регионального МЧС рассказали подробности пожара на улице Кирпичной в Калининграде.

- 21 сентября 2022 года в 10.51 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Кирпичной в Калининграде. В четырехэтажном административном здании на втором этаже, в помещении мастерской размером 4 х 4 м, горели пропановый 5-литровый баллон, мебель и оргтехника на площади 5 кв. м. Имеется пострадавший, из соседних помещений спасено 2 человека, - отметили в ведомстве

Сообщается, что для ликвидации возгорания привлекались 28 пожарных и 6 единиц техники.