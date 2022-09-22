Калининградцев научат реставрировать книги

Реставрация книг - целое искусство. Фото: Калининградская областная научная библиотека

Калининградская областная научная библиотека приглашает калининградцев принять участие в мастер-классе по реставрации книг.

- На мастер-классе мы шаг за шагом пройдем все основные этапы ремонта книги: подклейку разрывов листа, восстановление обложки, укрепление корешка, сшивание, а также расскажем, как дать любимому изданию вторую жизнь в домашних условиях, - говорится в приглашении.

Ведущая - Наталья Пыхтеева, историк, реставратор книг и переплетов.

Время проведения: 24 сентября в 14.00. Место проведения: клубный зал библиотеки, 3-й этаж.

Участие бесплатное, но по предварительной регистрации.