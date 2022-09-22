В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 22 сентября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 22 сентября, в течение дня отключено электричество в домах на 16 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 09.00 до 13.00 электроснабжение отключено на ул. Верхнеозёрная 13, 16, 16а, 17, ул. Тельмана 2, ул. Ленинградская 1-5, 2, 6а, 8, 10, 36, ул. Озёрная 7, 9, 9а, 10.

С 09.00 до 18.00 – на ул. Киевская 103-109, ул. П. Морозова 1, 3.

С 09.00 до 20.00 – на ул. Камская 2б, ул. А. Суворова 115-119, 115б, 117а, 120-126, 128а, б, 134-138, 140а, 142, 144.

С 09:00 до 16.00 - на ул. Коммунистическая 62-90, 98, 100, 79а, 81-109, 82а, б,в, ул. Печатная 57а.

С 13.00 до 16:00 - на ул. Керченская 1а, б, 2-18, 2а, 3, 4а, 9-17, ул. Г. Тимофеевой 2, 4, 8, 14, 18, пер. Г. Тимофеевой 1-й 1-13, 2-18, 2а, 17, 19, ул. Камская 10, 10а-д, пер. Камский 1-й 6-12, 7-17, пер. Камский 2-й 2, 4, 3-7.

Холодное водоснабжение отключено с 09.00 до 18.00 по адресу: ул. Зелёная 72, 74, с 10.30 до 13.30 - мкр. Прибрежный, с 10.00 до 15.00 - ул. Ломоносова 4а.

С 10.00 до 13.00 горячее водоснабжение отсутствует на ул. Заводская 13,18а (д/сад № 99), 20-32, 20а, 25-37, 29б (МОУ СОШ № 48), ул. Береговая 1, 5-27, 4-8, 12, 24, 64, 64а, 66, ул. Воскресенская 1, 2-6, 3, ул. Строительная 9а, 15, 20, ул. Парковая 1а,б, 3, 3а, 4, 12а, 16 (баня № 8), ул. Крещенская 3.