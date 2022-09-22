В Калининградской области правообладатель не ликвидировал свалку на земельном участке сельскохозяйственного назначения

В марте 2022 года прокуратурой Полесского района совместно с должностными лицами управления Россельхознадзора по Калининградской области проведена проверка по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном вблизи п. Головкино Полесского района. В рамках проведенного мероприятия установлено, что в границах указанного земельного участка на площади 0,053 га складированы отходы разного класса опасности (ТБО, строительный мусор, стекло), имеются следы их сжигания, складированы древесные остатки. Остальная площадь участка зарастает многолетней сорной травой и кустарниками. Земельный участок заболочен (находится в непосредственной близости от Куршского залива). Следов ведения сельскохозяйственного производства на участке не установлено.

По результатам исследований отобранных в месте складирования отходов разного класса опасности почвенных проб установлены превышения содержания бензапирена, свинца, цинка, мышьяка. За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв правообладатель земельного участка привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. В сентябре 2022 года должностными лицами управления Россельхознадзора в рамках выездного обследования осуществлен повторный выезд на данный земельный участок.

В ходе проведенного обследования установлено, что мероприятия по ликвидации свалки не проведены. Земельный участок повсеместно зарастает многолетней сорной травой, древесно-кустарниковой растительностью, заболочен. Свалки являются источником загрязнения почв, приводят к ее деградации и являются угрозой жизни людей и других живых существ.