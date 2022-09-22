Экс-мэра Калининграда наградили медалью «Участнику военной операции в Сирии»

Александр Ярошук показывает медаль. Фото: Telegram

Члена Совета Федерации от Калининградской области Александра Ярошука наградили медалью «Участнику военной операции в Сирии». Об этом сенатор написал в своем телеграм-канале.

«Эта медаль - высокая оценка. Хмеймим, Пальмира, Тартус, другие объекты… Во главе группы коллег из Совета Федерации России (Комитет по обороне и безопасности) поработал во всех основных местах дислокации наших вооруженных сил, встретился с личным составом. Были выполнены другие необходимые задачи», - написал Ярошук.

Экс-глава Калининграда напомнил, что он - кадровый военный, офицер.

«Как говорил герой знаменитого и любимого миллионами наших людей фильма: «Есть такая профессия - Родину защищать». Это и моя профессия. Благодарен моей Родине за то, что она поручает мне ответственную работу, где в меру моих сил, с Божьей помощью, могу принести пользу моей стране», - добавил Александр Ярошук.