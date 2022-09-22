В Калининграде бомж помог пьяной женщине дойти до дома и ограбил ее

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ночью к пьяной, едва стоящей на ногах 47-летней женщине подошел неизвестный и предложил помочь добраться до дома. Она сначала отказывалась, но мужчина был настойчив и повел выпивоху до подъезда. Когда они добрались, злоумышленник сорвал цепочку с ее шеи и скрылся.

Полицейские задержали 32-летнего мужчину без определенного места жительства, который ранее уже был судим. Ювелирное изделие, как выяснили сотрудники уголовного розыска, похититель сдал в ломбард.

На грабителя завели уголовное дело, ему грозит до четырех лет лишения свободы.