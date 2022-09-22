Администрация Куршской косы рассказала о штрафах за сбор грибов в нацпарке

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Администрация национального парка «Куршская коса» выпустила обращение к любителям собирать грибы и напомнила о специальном зонировании территории – есть места, где гулять нельзя.

Одна из схем. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

«Пребывание и сбор грибов на участках, отмеченных на схеме красным цветом, грозит штрафом от 3 до 4 тысяч рублей. Штриховкой обозначены экологические тропы, созданные для знакомства с природными комплексами Куршской косы», - говорится в сообщении, к которому прилагается несколько схем.

Администрация нацпарка призывает пользоваться настилами и не вытаптывать мхи и травы.