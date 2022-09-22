В Калининграде лидер этнической ОПГ не смог обжаловать приговор и останется в колонии

. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

В Калининградской области вступил в силу приговор в отношении лидера этнической преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Житель Балтийска был известен как лидер этнической преступной группы, специализировавшейся на кражах, вымогательствах и разбоях. По данным ФСБ, мужчина был неоднократно судим и активно вовлекал жителей региона в радикальные течения ислама.

Сотрудники госбезопасности установили его причастность к угону автомобиля и вымогательству.

Летом 2021 года Балтийский городской суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию, однако не смог обжаловать приговор.