Калининградский бизнес-омбудсмен собирает вопросы от бизнеса о мобилизации

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова собирает вопросы от местного бизнеса по реализации указа президента о частичной мобилизации. Об этом сообщается в телеграм-канале бизнес-омбудсмена.

«Если у вас появились вопросы в связи с реализацией подписанного президентом РФ указа о частичной мобилизации граждан Российской Федерации в части осуществления предпринимательской деятельности, просим оперативно направить их на нашу горячую линию или наш электронный адрес для формирования общего запроса в правительство РФ с целью получения официальных разъяснений».

Вопросы можно оставить в комментариях или обращаться по телефону 71-76-34. Адрес электронной почты: Kaliningrad@ombudsmanbiz.ru