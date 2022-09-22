Власти Калининграда выделили 4 млн рублей на ремонт детских игровых площадок

. Фото: мэрия Калининграда

Администрация Калининграда выделила 4 млн рублей на ремонт детских игровых площадок в этом году. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.

Всего будут отремонтированы 19 площадок по следующим адресам:

ул.Зоологическая, 1-7,

ул. Алданская (сквер),

ул. Харьковская,18б,

ул. Багратиона, 90-112,

ул. Товарная,10,

ул. Халтурина, 23,

М. Борисово,

ул. Мукомольная, 12б,

ул. Захарова , 19-25,

ул. Станиславского-Мичурина,

ул. Беговая, 18,

ул. Заводская, 20а,

ул. Можайская, 60,

ул. Печатная,

ул. Каштановая - Яналова (сквер «Семейный»),

ул. Киевская (площадка № 2),

ул. Емельянова, 268а,

ул. Багратиона, 144а,

ул. Согласия, 25-27.

«Объемы работ везде разные. Где-то нужно просто пару досок заменить и покрасить, а где-то и новые игровые элементы установить. Речь идет только о муниципальных площадках, на придомовых территориях собственники сами решают, как, что и когда ремонтировать», - отметили в пресс-службе мэрии.