Власти Калининграда выделили 4 млн рублей на ремонт детских игровых площадок

.
Фото: мэрия Калининграда
Администрация Калининграда выделила 4 млн рублей на ремонт детских игровых площадок в этом году. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии.
Всего будут отремонтированы 19 площадок по следующим адресам:
ул.Зоологическая, 1-7,
ул. Алданская (сквер),
ул. Харьковская,18б,
ул. Багратиона, 90-112,
ул. Товарная,10,
ул. Халтурина, 23,
М. Борисово,
ул. Мукомольная, 12б,
ул. Захарова , 19-25,
ул. Станиславского-Мичурина,
ул. Беговая, 18,
ул. Заводская, 20а,
ул. Можайская, 60,
ул. Печатная,
ул. Каштановая - Яналова (сквер «Семейный»),
ул. Киевская (площадка № 2),
ул. Емельянова, 268а,
ул. Багратиона, 144а,
ул. Согласия, 25-27.
«Объемы работ везде разные. Где-то нужно просто пару досок заменить и покрасить, а где-то и новые игровые элементы установить. Речь идет только о муниципальных площадках, на придомовых территориях собственники сами решают, как, что и когда ремонтировать», - отметили в пресс-службе мэрии.