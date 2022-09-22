Спортсмен из Калининграда завоевал две медали чемпионата России по адаптивному велоспорту на треке

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Омской области прошли соревнования всероссийского класса на специализированном крытом велотреке. На старт заездов по пяти дистанциям вышли 30 представителей спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата из 11 субъектов РФ.

Одним из лучших на омском велотреке стал многократный призёр аналогичных по статусу стартов на шоссе Павел Комоцкий. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, атлет регионального Центра спортивной подготовки сборных команд сумел занять призовые места в гонке преследования и в групповом заезде.

В гонке преследования протяжённостью 4 000 метров представитель калининградского адаптивного спорта уступил победителю из Тюменской области шесть секунд. В гонке класса «скретч» сумел закрепиться в лидирующей тройке, оторваться от остальных девяти преследователей и финишировать практически одномоментно с москвичом Никитой Нагнибедовым и тюменцем Александром Ялчиком.