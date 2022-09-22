Коронавирус за сутки выявили в 21 городе Калининградской области

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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За сутки в Калининградской области было выявлено 407 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.
Больше всего заболевших в Калининграде – 204 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 3,
Багратионовский городской округ - 12,
Озерский городской округ – 3,
Балтийский городской округ – 11,
Пионерский городской округ – 8,
Гвардейский городской округ - 14,
Полесский городской округ – 5,
Гурьевский городской округ - 47,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 12,
Светловский городской округ – 15,
Зеленоградский городской округ – 30,
Светлогорский городской округ – 4,
Славский городской округ – 2,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 13,
Мамоновский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 15,
Неманский городской округ – 2,
Янтарный городской округ – 2.