Коронавирус за сутки выявили в 21 городе Калининградской области

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 407 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 21 муниципалитете.

Больше всего заболевших в Калининграде – 204 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 3,

Багратионовский городской округ - 12,

Озерский городской округ – 3,

Балтийский городской округ – 11,

Пионерский городской округ – 8,

Гвардейский городской округ - 14,

Полесский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 47,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 12,

Светловский городской округ – 15,

Зеленоградский городской округ – 30,

Светлогорский городской округ – 4,

Славский городской округ – 2,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 13,

Мамоновский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 15,

Неманский городской округ – 2,

Янтарный городской округ – 2.