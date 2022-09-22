Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 16:15

30 сентября в области откроются 98 пунктов оказания юридической помощи

Юристы окажут помощь бесплатно
Виктор Сергеев

В пятницу, 30 сентября, Калининградская область присоединится к Всероссийскому единому дню оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этот день на территории региона будут работать 98 пунктов оказания бесплатной юридической помощи, в том числе на базе общественных приемных губернатора Калининградской области в муниципалитетах.

Прием граждан будет осуществляться в очной форме и (или) в онлайн-режиме.

График работы площадок в день мероприятия – с 9 до 18 часов без перерыва на обед.