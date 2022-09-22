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Общество22 сентября 2022 16:23

Калининградские больницы получили три новых аппарата УЗИ

Аппаратура поступает по программе модернизации
Виктор Сергеев

В больницы Калининградской области поступили три аппарата ультразвуковой диагностики. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Две новые универсальные системы ультразвуковой визуализации появились в городской больнице № 4 Калининграда, одна – в Багратионовской ЦРБ.

Всего с начала года по программе модернизации первичного звена здравоохранения в область поступил спектр медицинской техники, в общей сложности – 84 единицы. Стоимость уже поставленного оборудования превысила 170 млн рублей.

«Среди поставленной медтехники – четыре флюорографа, семь передвижных рентген-аппаратов, 14 кольпоскопов, восемь автоматических дефибрилляторов, четыре электроэнцефалографа в городской детской поликлинике, электромиограф в Полесской центральной районной больнице, четыре автоматических анализатора газов крови, два наркозных аппарата, аппарат искусственной вентиляции легких, три кардиомонитора и многое другое», - отметили в минздраве.