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Общество22 сентября 2022 16:25

Калининградка поменяла отчество, чтобы не погашать долги по налогам

Виктор Сергеев
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Фото: Служба судебных приставов

Смена отчества не помогла жительнице Калининграда уклониться от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанка задолжала государству 55 тысяч рублей. Приставы при помощи камер «Безопасного города» отследили автомобиль должницы и задержали его. Однако женщина заявила, что не имеет отношения к задолженности, и предъявила паспорт с отчеством, отличающимся от фигурирующего в базе данных.

Сотрудники УФССП усомнились в ее словах, так как в ПТС было указано отчество, совпадающее с имеющимися сведениями. Сомнения рассеял оперативный запрос в регистрирующие органы. Оказалось, что некоторое время назад должница поменяла отчество.

На место был вызван эвакуатор, чтобы переместить машину на специализированную стоянку. Это убедило горожанку на месте оплатить задолженность 55 тысяч рублей и исполнительский сбор 5 тысяч рублей, назначенный за неисполнение требований в установленные законом сроки. После погашения долга женщина смогла продолжить путь за рублем автомобиля.