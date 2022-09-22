В Калининграде объявили в розыск пропавших 10-летнего и 15-летнего подростков

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 10-летнего Батенева Глеба и 15-летнего Понамарева Дмитрия. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 20 сентября дети ушли из дома на улице Тихорецкой и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Приметы Глеба: на вид 9-10 лет, рост 130 см, плотного телосложения, волосы русые, короткострижен.

Был одет: черная удлиненная куртка с узором в виде желто-серых треугольников с капюшоном, темно-синие спортивные штаны.

Приметы Дмитрия: на вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Был одет: черная толстовка, темные спортивные штаны. При себе имел спортивную сумку черного цвета.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Батенева Глеба и Понамарева Дмитрия, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.